Vida Urbana “Ela me ligou ontem aos prantos e não fui capaz de impedir”, afirma Felipe Neto Ativista social teria cometido suicídio neste sábado (2), em Barcelona, na Espanha

Depois do anúncio da morte da ativista Sabrina Bittencourt, na manhã deste domingo (3), artistas se manifestaram lamentando o suicídio e se solidarizando com a família. O youtuber Felipe Neto chegou a dizer que recebeu uma ligação de Sabrina antes de ela cometer suicídio. A morte foi confirmada pelo filho Gabriel Maum e por Maria do Carmo Santos, presidente do grupo V...