Vida Urbana Eficiência no uso da terra pode diminuir derrubada do Cerrado Consciência sobre importância do bioma que perdeu 51% de sua área é tardia. Pesquisa e tecnologia buscam melhor aproveitamento de espaços já explorados

A diminuição do desmatamento do Cerrado, exposta pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em dezembro do ano passado, a partir de dados do Projeto de Monitoramento Cerrado (Prodes Cerrado) (veja quadro), não mudou a percepção de pesquisadores sobre o caráter de urgência de sua preservação. Presente em cerca de um quarto do território brasileiro e menor apenas do que a...