Educação para mudar a realidade feminina

Ela é uma das mulheres negras mais influentes de Goiás. Quando nasceu há 62 anos numa fazenda no Sudoeste goiano, os pais eram meeiros do patrão. Na infância muito pobre foi babá aos 6 anos em troca de roupa e comida. Depois buscou nos estudos o sustentáculo para se converter numa agente de transformação social. Desde os anos 80 Marta Cezaria de Oliveira, bióloga por for...