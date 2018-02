Educação explica por que concurso só terá vagas para professores de três disciplinas em Goiás

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) informou que o concurso com 900 vagas vai selecionar professores de Matemática, Química e Física para corrigir distorções na rede de ensino. Atualmente, diversos profissionais atuam fora da área de formação para cobrir as três disciplinas. De acordo com a Seduce, somente após retornar os professores para as áreas de atuação de origem é que poderá ser feito um novo levantamento, apontar o déficit real das demais matérias e planejar novas contratações.

Após a divulgação do concurso na edição desta quarta-feira (28) do jornal O POPULAR, leitores questionaram a ausência de vagas para as demais disciplinas, como Português, História, Geografia e Biologia. “À medida em que formos substituindo os professores que estão fora de sua área de atuação, poderemos definir qual é o déficit real que temos e novos concursos serão realizados”, explicou a secretária Raquel Teixeira por meio de nota.

O processo seletivo é o primeiro em oito anos. Ele chegou a ser anunciado em março do ano passado, mas só agora deve sair do papel. No anúncio original, havia a previsão de 100 vagas para servidores administrativos. No entanto, elas foram canceladas.

Para organizar e executar o certame, a Seduce escolheu por meio de pregão o Instituto Quadrix. De acordo com informações da secretaria, o salário base inicial dos professores de nível 3 deverá ser de R$ 3.126,34, para uma carga horária de 40 horas.

Na primeira fase deverão ser convocados 1.416 candidatos, que forem aprovados na prova objetiva. Após a prova de títulos, classificatória, 900 serão selecionados inicialmente, mas os candidatos que atingirem o ponto de corte ficarão no cadastro reserva.

Os aprovados deverão lecionar nas escolas do Entorno do Distrito Federal. O concurso visa atender principalmente as novas Escolas Padrão Século XXI.