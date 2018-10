Cidades Edital para serviços terceirizados no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é publicado Empresas têm até 10 de novembro para apresentar propostas para administrar área de alimentação, camping e transporte interno

O Ministério do Meio Ambiente anunciou na sexta-feira (19), a publicação do edital de concessão de serviços no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, na Região Nordeste de Goiás, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As propostas serão recebidas pelo órgão até 10 de novembro.Os serviços que serão licitados incluem a oper...