Cidades Edital para contratação de fabricante de placas padrão Mercosul é suspenso pela Justiça Juiz entendeu que as condições impostas no edital de seleção beneficiam apenas a multinacional Utsch

O pregão que previa a contratação de empresa para realizar a fabricação e também a estampagem de placas de veículos com o padrão Mercosul terá que ser suspenso pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). A decisão, em caráter liminar, é do juiz Élcio Vicente da Silva, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, que entendeu que as condições impostas n...