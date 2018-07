Cidades Eclipse total da Lua esta semana será o mais longo do século Fenômeno poderá ser visto por mais de uma hora e também terá um efeito 'lua de sangue'. Como comparação, o eclipse lunar que aconteceu em julho de 2015 teve uma duração de apenas 12 minutos

No início da noite de sexta-feira (27), o mundo verá o mais longo eclipse lunar do século, quando a sombra da Terra permanecerá sobre toda a Lua por 1 hora e 42 minutos. No leste do Brasil, especialmente ao longo do litoral, será possível observar o eclipse total no início da noite. Na parte oeste do País o fenômeno será visto como parcial. De acordo com Paulo B...