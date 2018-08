Cidades E não é que ela veio! Chove em Goiânia na noite desta sexta-feira (17) A meteorologia acertou e boa parte da capital consegue aproveitar o refresco

Atualizada às 20h38 de 17/08/2018 A previsão de que poderia chover em Goiânia na noite desta sexta-feira (17), em pleno mês de agosto, se cumpriu e boa parte da cidade conseguiu aproveitar o refresco. Os jogadores de Vila Nova e CRB, no estádio Serra Dourada, por exemplo, se enfrentam em terreno molhado hoje. Segundo as informações do Sistema de Meteoro...