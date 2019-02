Vida Urbana Dupla suspeita de vários furtos é presa em Goiânia Suspeitos estavam em uma caminhonete que tentou fugir de uma abordagem

Dois homens suspeitos de furtarem uma casa no Setor Goiânia 2 e bairro vizinhos foram presos neste sábado (2), na capital. A Polícia Militar (PM) informou que fazia fiscalização de rotina, quando o motorista do veículo tentou escapar de uma abordagem. Na tentativa de fuga, o veículo com os suspeitos realizou manobras bruscas. A equipe da PM que fazia a pers...