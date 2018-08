Cidades Dupla suspeita de desviar telhas é presa em Goiás; prejuízo é de R$ 5 milhões Detidos são um motorista da empresa e um ex-funcionário; outras três pessoas estariam envolvidas no golpe

Dois homens foram presos, no último sábado (4), suspeitos de desviar R$ 5 milhões em telhas com defeitos em Goiás. Os detidos são um motorista da empresa e um ex-funcionário. O delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), Alexandre Bruno, contou que outras três pessoas também estariam envolvidas no golpe. O investigador explic...