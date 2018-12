Vida Urbana Dupla que utilizava rodovias goianas para escoar droga é presa com meia tonelada de maconha Os homens são suspeitos de transportar maconha do Paraguai para a as regiões Norte e Nordeste do País; polícia acredita que outros membros da quadrilha estão em cidades goianas

* atualizada às 16h47 Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (14) em Santana do Araguaia (PA) com aproximadamente meia tonelada de maconha no carro em que eles estavam. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos estavam transportando a carga do Paraguai sentido região norte e nordeste do país, e o Estado de Goiás estaria na rota...