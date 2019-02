Vida Urbana Dupla invade edifício e rende morador no Setor Oeste, em Goiânia Suspeitos teriam entrado no apartamento com intuito de roubar, mas o dono chegou no local

Atualizada às 15h30. Dois homens, ainda não identificados, invadiram o sétimo andar de um edifício, na tarde desta quinta-feira (7), na Rua R-11, no Setor Oeste, em Goiânia. Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), a dupla entrou no apartamento com intuito de roubar, mas o dono chegou e acabou sendo rendido e amarrado pelos suspeitos. Ainda de acordo com a po...