Vida Urbana Dupla em moto morre após colisão com veículo no setor Alto da Glória II, em Goiânia Acidente ocorreu por volta das 6h, próximo ao viaduto da Universidade Paulista (Unip), na região da BR-153

Dois homens morreram, na manhã desta segunda-feira (24), após baterem a moto em que estavam na lateral de um veículo. O acidente ocorreu por volta das 6h na avenida Brasil, no setor Alto da Glória II, em Goiânia. De acordo com informações preliminares da Delegacia Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), os veículos trafegavam pela via, próximo ao via...