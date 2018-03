Dupla acusada de matar travesti a pedradas é condenada por homicídio qualificado

Acusados de torturar e matar a pedradas Allan José Calaça Júnior, na madrugada de 12 de julho de 2015, no Setor Recreio São Joaquim, na capital, Dionata Guimarães e Lucas Ferreira foram condenados a 13 anos de reclusão, cada um, em regime fechado, por homicídio qualificado. A decisão foi tomada pelo 4º Tribunal do Júri em sessão realizada no último dia 28. De acordo com a sentença, os acusados não estão presos e devem aguardar em liberdade o esgotamento de todos os recursos que possam ser interpostos perante o Tribunal de Justiça.

Ambos foram enquadrados no crime de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel. A defesa negou a autoria do crime.

Segundo informações do Ministério Público de Goiás, de acordo com o que foi exposto na denúncia, a dupla conheceu a vítima, que era travesti, anteriormente devido a um episódio em que ambos a ofenderam por sua identidade de gênero. Esta respondeu ao insulto jogando uma pedra em direção ao carro de Dionata.

Após alguns dias, um novo encontro ocorreu e ambos, que estavam em um caminhão, convidaram Allan para um programa. Este aceitou e, no veículo, foi levado a um local ermo, onde foi agredido com pedras, o que causou a desfiguração de sua cabeça e lesões nos órgãos genitais.

Os autores foram identificados por meio de imagens de câmeras de segurança existentes no local, que levaram à busca e à apreensão destes e, posteriormente, à confissão do crime.