Dupla é presa suspeita de uso de documentos falso e estelionato Com os documentos os detidos abriram várias contas bancárias, informou a PC

Dois homens foram presos suspeitos de uso de documento falso e estelionato. Segundo a Polícia Civil (PC), a dupla conseguiu emitir Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) falsas, com QR Code, no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Goiás e do Distrito Federal (DF). As investigações apontaram que com os documentos os detidos abriram contas bancárias digitais, a...