Dupla é presa suspeita de furtar mercado em Goiânia

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de furtar um mercado, na madrugada desta quinta-feira (27), na Rua Araguari, no Jardim Guanabara, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o dono do estabelecimento escutou alguns barulhos no local e chamou os policiais. De acordo com a PM, quando os policiais entraram no comércio se depararam com a dupla, que ca...