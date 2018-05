Cidades Dupla é presa suspeita de comercializar ilegalmente ingressos de boate da Pecuária, em Goiânia Detidos estavam cobrando R$ 3 mil pelas entradas

Dois homens foram presos, na noite desta sexta-feira (17), suspeitos de comprar e revender ilegalmente ingressos do camarote de uma boate na Pecuária de Goiânia, que começa nesta sexta-feira (18). A Polícia Militar (PM) flagrou os detidos na BR-153, em Goiânia. A dupla estava cobrando R$ 3 mil pelas entradas. Os suspeitos estavam em um Peugeot 307 e no interior do veí...