Cidades Dupla é presa suspeita de ameaçar comerciante em Goiânia Um revólver, dinheiro e coletes balísticos foram apreendidos com os suspeitos, segundo a Polícia Militar

Uma denúncia de tentativa de homicídio em um estabelecimento comercial no Parque Maracanã levou a prisão de dois homens, na tarde desta quarta-feira (25), em Goiânia. Um revólver, dinheiro e coletes balísticos foram apreendidos com os suspeitos. Segundo a Polícia Militar (PM) assim que tiveram conhecimento do caso uma equipe foi até o local. No comércio os policiais t...