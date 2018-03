Dupla é presa por matar dono de distribuidora após discussão sobre troco

Os suspeitos Kayo Vinícius Novais De Sousa e Lucas Vinícius Borges, vulgo "Pachola", foram presos nesta segunda-feira (5) pelo crime de homicídio na madrugada de 25 de novembro do ano passado, na Vila Jaraguá, em Goiânia.

De acordo com informações da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), Fabiano Miranda Macedo era proprietário da Summer Distribuidora de Bebidas e estava trabalhando quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e o passageiro efetuou disparos de arma de fogo, com uma pistola cal. 9mm, acertando 12 disparos na vítima.

Durante as investigações, a polícia comprovou que Kayo e Lucas agiram a mando de Maurício Guimarães Pimentel Júnior, vulgo "Mangão", que está preso na Casa de Prisão Provisória.

Segundo a DIH, a motivação do crime foi em razão de a mãe de Maurício ter discutido com a vítima dias antes do fato, dentro da distribuidora de bebidas, por conta de um troco.