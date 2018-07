Cidades Dupla é presa por aplicar golpes em site de vendas pela internet Um dos suspeitos se passava por proprietário de um imóvel, pegava parte do dinheiro do aluguel e em seguida bloqueava as vítimas

Uma dupla suspeita de aplicar golpes em um site de vendas pela internet foi detida nesta quarta-feira (4) no setor Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu a denúncia de que um homem, de 18 anos de idade, estava oferecendo aluguel de apartamentos em Caldas Novas e cobrava 50% do valor do aluguel para reservar o...