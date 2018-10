Uma tonelada de maconha foi apreendida e dois homens presos, na tarde deste domingo (28), no Setor Center Ville, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o entorpecente estava escondido na caçamba de uma caminhonete com placas do Mato Grosso (MT).

De acordo com a polícia, durante a abordagem os homens tentaram fugir, mas os policias perseguiram o veículo até que houvesse a parada. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Goiânia.