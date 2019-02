Vida Urbana Dupla é presa com grande quantidade de droga e uma arma falsa em Goiânia Os detidos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas

Dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira (5), suspeitos do tráfico de drogas em Goiânia. De acordo com a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), durante a abordagem de um primeiro suspeito no Jardim Abaporu, foi encontrado grande quantidade de droga e uma arma falsa. O homem foi detido e disse aos policiais que tinha um sócio na venda das su...