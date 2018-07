Cidades Dupla é presa com carro roubado de motorista de aplicativo, em Goiânia Segundo a Guarda Civil Metropolitana, um dos suspeitos era um detento do regime semiaberto e utilizava tornozeleira eletrônica

Dois homens foram presos pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), no início da tarde desta quinta-feira (26), suspeitos de roubar um veículo, na capital. A dupla foi localizada na Avenida Paranaíba, no Setor Central, com um carro branco, modelo Ford Ka, que seria fruto de um assalto cometido horas antes, no Setor Universitário. Segundo a corporação, um deles é apenado d...