Vida Urbana Dupla é presa com 200 comprimidos de ecstasy em Goiânia Os policiais encontraram também cocaína, maconha e lança perfume

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (4), com mais de 200 comprimidos de ecstasy, no Setor Vila Bandeirantes. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante uma abordagem, foi encontrada uma pequena quantidade de drogas diversas com os suspeitos. Contudo, os policiais seguiram até a casa deles, onde foram encontrados 262 comprimidos de ecstasy, 29 fra...