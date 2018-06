Cidades Dupla é presa após roubar mulher em porta de banco em Goiânia Vítima tinha entrado na agência para fazer um saque; na saída teve a bolsa levada pelos suspeitos

Um casal foi preso, na manhã desta quarta-feira (20), após roubarem a bolsa de uma mulher no setor Cidade Jardim, em Goiânia. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) informou que a vítima entrou em uma agência bancária para sacar dinheiro. Quando saiu do banco a dupla, que a aguardava na entrada, roubou o objeto e correu. Agentes da GCM estavam parados no sinaleiro, próxim...