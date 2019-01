Vida Urbana Duas unidades prisionais em Goiás impedem a entrada de 12 celulares nos últimos dois dias Aparelhos foram apreendidos nas unidades de Jataí e Rio Verde

Servidores das Unidades Prisionais (UP) de Jataí e de Rio Verde, ambas pertencentes à 6ª Regional Prisional Sudoeste da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), interceptaram a entrada de 12 aparelhos celulares nos presídios nos últimos dois dias. No final da tarde de ontem (29), na UP de Jataí, os agentes plantonistas que faziam ronda no interior do pre...