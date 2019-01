Vida Urbana Duas unidades do Restaurante Cidadão fecham as portas em Luziânia Motivo é dívida de quase R$ 400 mil com empresa fornecedora de alimentos. Pendência é provoca por falta de repasses da Organização das Voluntárias de Goiás, mantenedora dos estabelecimentos

As duas unidades do restaurante cidadão da cidade de Luziânia, que fica no Entorno do Distrito Federal, suspenderam o atendimento nesta segunda-feira (21). O motivo é a falta de repasse de verbas para a empresa responsável por fornecer alimentos aos estabelecimentos. Segundo o responsável pela Empório Representações Ltda., que disponibiliza a comida, Tagory Carval...