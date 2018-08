Cidades Duas pessoas são atropeladas por ônibus no terminal Praça A, em Goiânia Vítimas tiveram que ser levadas para serem atendidas em hospitais da capital

Duas pessoas foram atropeladas na tarde desta terça-feira (28) por um ônibus no Terminal Praça A, no bairro Campinas, em Goiânia. As informações são do Corpo de Bombeiros. As vítimas não sofreram ferimentos graves, mas precisaram ser conduzidas a hospitais. Uma delas foi levada para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio...