Cidades Duas pessoas são assassinadas em Aparecida de Goiânia na madrugada deste sábado (11) Em ambos os casos as vítimas foram baleadas

Duas pessoas foram assassinadas na madrugada deste sábado (11) em Aparecida de Goiânia, segundo as informações do o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da cidade. O primeiro homicídio foi registrado no setor Independências Mansões, onde uma mulher foi baleada. Em seguida, no setor Madre Germano, um homem também foi assassinado por arma de fogo. Ainda não há...