Vida Urbana Duas pessoas morreram após caminhão e carro colidirem de frente na BR-040 PRF informou que no momento do acidente, por volta de 6h40, havia uma forte neblina na pista

Na manhã deste sábado (9), duas pessoas morreram após um caminhão e um carro colidirem de frente na BR-040, na zona rural de Cristalina. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Brasília, havia uma forte neblina na pista no momento do acidente, por volta de 6h40. Uma das vítimas morreu no instante do acidente e a segunda...