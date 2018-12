Vida Urbana Duas pessoas morrem após motorista perder o controle da direção e tombar ônibus na GO-333 Várias pessoas ficaram feridas; por conta desse acidente, a pista está totalmente interditada

Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas na manhã deste domingo (16) após um acidente envolvendo um ônibus na GO-333, entre Rio Verde e Paraúna. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista perdeu o controle do veículo, que tombou. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros já está no local para socorrer os feridos. Por conta desse ...