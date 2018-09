Cidades Duas mulheres são mortas a facadas em Goiás Segundo a polícia, os suspeitos são os companheiros

Atualizada às 14h59. Duas mulheres foram encontradas mortas a facadas em municípios diferentes do Estado. Em São Luiz de Montes Belos, o corpo de Karyta Augusto Rodrigues dos Santos, de 18 anos, foi encontrado no quintal da casa que ela morava com o companheiro de 50 anos, apontado pela polícia como o principal suspeito do crime. Karyta foi esfaqueada no ...