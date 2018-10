Cidades Duas linhas de investigação são descartadas pela polícia em caso de morte de empresária em Aparecida Prisão de suspeitos de outro crime foi fundamental para avanço na apuração da Polícia Civil

Na manhã desta sexta-feira (5), o delegado Diogo Barreira, do 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, já tinha a expectativa de concluir, ao final do dia, as investigações do assassinato da empresária Shirley da Silva Gonçalves, de 34 anos, ocorrida na noite de quarta-feira, no Setor Buriti Sereno Park, na mesma cidade. Inicialmente, ele trabalhava com três linhas...