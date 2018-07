Cidades Duas crianças são filmadas brincando na sacada do 8º andar de prédio em Goiânia Os dois brincaram por mais de 20 minutos antes de serem retirados; Bombeiros alertam para o risco e também para os cuidados com as telas de proteção, principalmente nas férias

Duas crianças brincaram por mais de 20 minutos, na tarde desta quarta-feira (18), na sacada do oitavo andar de um prédio da Rua T-37, no setor Serrinha, em Goiânia, e foram filmadas pela população que passava pelo local. Apenas após a aglomeração de pessoas que a responsável retirou os jovens do local. Um dos autores da gravação, o motorista profissional Aglar Borges...