Duas crianças recebem órgãos de menino baleado em Carmo do Rio Verde

Duas crianças já estão aptas a receber órgãos de Luís Felipe Ribeiro, de 7 anos, que morreu após levar um tiro na cabeça enquanto brincava com outras crianças em Carmo do Rio Verde, a 176 km de Goiânia. O caso aconteceu no último sábado (10) e o garoto chegou a ser encaminhado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas não resistiu e teve morte cerebral na última segunda-feira (12). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), fo...