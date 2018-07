Cidades ‘Dr. Bumbum’ publica vídeos antes de ser preso e diz que ‘morte foi fatalidade’ Denis Furtado estava foragido há 4 dias e foi preso no Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (19). Ele postou cinco gravações nas redes sociais; veja

Antes de ser preso na tarde desta quinta-feira (19), no Rio de Janeiro, Denis Furtado, conhecido como “Dr. Bumbum”, publicou uma série de vídeos na sua página no Instagram explicando o procedimento que a paciente Lílian Calixto, de Cuiabá (MT), foi submetida. O profissional afirma que a morte da mulher, no último domingo (15), foi uma “fatalidade” que as complicações p...