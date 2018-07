Cidades 'Doutor Bumbum' oferecia procedimentos estéticos no Palácio do Planalto Médico preso na semana passada estava trabalhando no Exército, em Brasília, quando foi designado para prestar serviços na Coordenação de Saúde da Presidência da República

O médico Denis César Barros Furtado, o Dr Bumbum, trabalhou no Palácio do Planalto durante o governo da ex-presidente petista Dilma Rousseff, em 2012. A passagem pelo Planalto foi rápida, cerca de três meses, mas neste período ele já que costumava falar de sua especialidade e oferecer realização de procedimentos estéticos a quem foi atendido, criando queixas entre pacientes, c...