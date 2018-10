Cidades Dos tribunais para instituições assistenciais Iniciativa da Corregedoria-Geral do TJ-GO, inédita no País, cadastra entidades para receberem recursos oriundos de condenações por danos morais coletivos

Localizada na Vila Americano do Brasil, em Goiânia, o Abrigo de Idosos São Vicente de Paula é uma das 34 instituições filantrópicas que já atenderam o chamado da Corregedoria-Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), para se cadastrarem no Banco de Projetos Sociais. A iniciativa inédita no País regulamenta decisões até o momento isoladas de mag...