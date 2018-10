Cidades Dos aulões à música: diversas formas de se preparar para o Enem Estudantes contam estratégias para ficarem prontos para o exame que é a principal porta de entrada para faculdades e universidades públicas

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, o sonho do ensino superior fica cada vez mais próximo para aqueles que viveram um ano todo de dedicação aos estudos. Sejam eles na escola, no cursinho ou em casa. Nessa jornada, há quem prefira os livros, quem tenha mais afinidade com vídeos e filmes e aqueles que têm melhor desempenho com meios mais dinâmicos,...