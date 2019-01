Vida Urbana Dono de supermercado reage a assalto e mata suspeito em Goiânia Homem invadiu o estabelecimento comercial e anunciou o assalto, informou a polícia

Um homem morreu após tentar assaltar o dono de um supermercado, no final da madrugada desta segunda-feira (28), na Avenida Buritis, no Parque Santa Rita, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito invadiu o estabelecimento comercial e anunciou o assalto. O proprietário reagiu, conseguiu tomar a arma do assaltante e o baleou. O suspeito não resistiu aos fe...