Cidades Dono de lava jato é baleado no rosto durante tentativa de assalto em Anápolis A vítima teria reagido durante a ação. Esta não é a primeira vez que o estabelecimento é alvo de criminosos

O comerciante Geison Pinheiro de Oliveira, de 39 anos, foi baleado no rosto, na manhã desta terça-feira (4), durante uma tentativa de assalto no lava jato dele, localizado no setor Bougainville, em Anápolis, região Centro do Estado. De acordo com informação da Polícia Militar (PM), os criminosos abordaram a vítima no estabelecimento e exigiram que ele entregasse o carr...