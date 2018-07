Cidades Dono de lanchonete reage a assalto e é morto no Setor Sul, em Goiânia Vítima estava chegando no estabelecimento quando foi abordado pelos suspeitos

Atualizada às 9h20. José Maria da Silva, 57 anos, foi morto no início da manhã desta sexta-feira (20) após reagir a uma tentativa de assalto, na Rua 83, no Setor Sul, em Goiânia. Segundo o delegado adjunto da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), a vítima e uma funcionária estavam no local quando foram abordados pelos suspeitos, com idades en...