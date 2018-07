Cidades Dono de lanchonete que morreu após reagir a assalto é sepultado em Goiânia Velório do comerciante José Maria da Silva foi marcado por forte comoção de familiares e amigos

O comerciante José Maria da Silva foi sepultado às 19h30 desta sexta-feira (20) no cemitério Jardim das Palmeiras no Setor Centro Oeste, em Goiânia. Ele morreu baleado após reagir a um assalto em sua lanchonete na manhã desta sexta-feira, no Setor Sul. Segundo relatos, dezenas de pessoas foram prestar as últimas homenagens ao empresário, que foi sepultado sob forte ...