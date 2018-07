Cidades Dono de lanchonete morto em assalto ia buscar a mulher em casa quando foi abordado pelos suspeitos José Maria da Silva, 57 anos, reagiu ao assalto e se negou a entrar o celular

José Maria da Silva, 57 anos, morto com um tiro após reagir a uma tentativa de assalto, na manhã desta sexta-feira (20), se preparava para ir buscar a esposa em casa e levá-la para o trabalho, quando foi abordado, junto com uma funcionária, pelos suspeitos. O crime aconteceu na lanchonete que ele possui há cerca de 30 anos na Rua 83, no Setor Sul, em Goiânia. Trabalhando há trê...