Vida Urbana Dono de escola em Bela Vista de Goiás é preso suspeito de abusar sexualmente de alunos A investigação continua envolvendo o proprietário de um colégio particular do Setor Lúcia Alice

O dono de uma escola particular que também é professor na unidade situada em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, foi preso na quinta-feira (13) suspeito de ter abusado sexualmente de alunos do colégio, localizada no Setor Lúcia Alice. As informações são da rádio CBN Goiânia e foram confirmadas pela reportagem do POPULAR. O delegado responsável pelo c...