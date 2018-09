Cidades Domingo tem previsão de 35ºC em Goiânia; semana segue com altas temperaturas A capital terá sol com algumas nuvens e sem chuva pelos próximos dias, segundo o Instituto ClimaTempo

Após dias bastante quentes e com altas temperaturas, os goianienses podem se preparar que o calor não vai dar brecha. Já neste domingo, segundo o Instituto ClimaTempo, os termômetros podem marcar 35ºC em Goiânia, com muito sol, algumas nuvens, e sem previsão de chuva. A umidade do ar hoje fica entre 29% e 58%. Para o Norte do Goiás, o Instituto Nacional de Meteor...