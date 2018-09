Cidades Dois trabalhadores de usina morrem em Anicuns (GO) durante incêndio em canavial Caso é o segundo com morte registrado apenas este mês

Dois trabalhadores de Usina de Etanol morreram tentando combater um incêndio de canavial, na noite desta quarta-feira (05), em Anicuns, município localizado a 76 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, outros funcionários da empresa disseram que os colegas trabalhavam na queima da cana, quando a situação saiu do controle e eles não conseguiram sair do meio do c...