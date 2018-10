Cidades Dois são presos suspeitos de comércio ilegal de combustível no Entorno do Distrito Federal Policiais realizavam uma ronda as margens da rodovia quando flagraram a dupla

Dois homens foram presos suspeitos de comércio ilegal de combustível, nesta segunda-feira (29), na BR-060, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), enquanto os militares realizam uma ronda as margens da rodovia visualizaram os suspeitos vendendo ilegalmente óleo diesel de um caminhão, que seria de propriedade d...