Cidades Dois são presos com mais de 120 quilos de maconha em Goiânia Em um apartamento, foram encontradas diversas drogas, balanças de precisão e outros instrumentos para produção

Dois homens foram presos e mais de 100 tabletes de maconha e várias porções de drogas foram apreendidos no final da tarde de ontem (30), no Setor Bela Vista, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, Renato Mundim Lopes foi flagrado em um carro no estacionamento de um hipermercado vendendo parte da droga. Ele levou a polícia até um apartamento onde foram encont...