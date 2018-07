De acordo com o relatório elaborado pela Saneago e enviado ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Goiânia também poderá sofrer novo desabastecimento de água neste ano. Com a situação, todos os bairros da capital podem ser atingidos pelo desabastecimento. O maior risco, no entanto, está nas regiões Sul, Leste, Sudoeste, Norte e Oeste. Em relação ao Rio Meia Ponte, o principal problema é a redução do nível de água na captação do Sistema Meia Ponte.

Válido lembrar que o documento foi feito antes de que o manancial, responsável por abastecer 52% da capital, atingisse o Nível Crítico 1, ou seja, com vazão abaixo de 6 mil litros por segundo, o que ocorreu na semana passada e fez com que houvesse redução em 50% do volume de retirada pelas outorgas do rio. O relatório informa ainda que a vazão bombeada pelas estações elevatórias de água do Sistema Meia Ponte é insuficiente para atender à demanda.

Entre as ações corretivas descritas pela Saneago como necessárias para mitigar o problema, está a plena operação do Sistema Produtor Mauro Borges com “término das obras e correção de pendências”, citando que isto deve ocorrer em curto prazo. A obra deve atender 100 bairros de Goiânia com 750 litros por segundo de vazão, além de parte de Aparecida de Goiânia. O Sistema Mauro Borges chegou a entrar em operação durante a crise hídrica em 2017, em medida emergencial, entre julho e dezembro, mesmo sem ter sido finalizada.

Outra medida seria “providenciar, se necessário, abastecimento de instalações públicas como hospitais, asilos e escolas com caminhão pipa mediante solicitação”. Também quanto às obras, a Saneago pretende aumentar a vazão nas pontes elevatórias do Sistema Meia Ponte com a instalação de mais uma bomba, com nova subestação, no ponto Maysa e na Vila Adélia, com aumento na vazão de recalque em 200 litros por segundo. Também são propostas limpezas nas grades de captação e a cobrança de fiscalização quanto ao uso da água do manancial.

A empresa ressalta, no entanto, que o risco do desabastecimento ainda não é um fato e não é iminente. Mas o relatório aponta, como medidas corretivas, a realização de manobras no sistema. Quanto as informações para os clientes, de modo a evitar o desabastecimento de surpresa, a Saneago afirma que colocará à disposição dos usuários um número telefônico (0800-6450-115) e as redes sociais da companhia, que informariam até mesmo o quadro de manobras realizadas.

Já em relação ao Ribeirão João Leite, o relatório feito pela Saneago informa que a vazão bombeada pelas estações elevatórias de água deste sistema de captação é insuficiente para atender a demanda. As medidas corretivas são quanto a instalação de novas bombas, reforços e ampliação da vazão em alguns pontos, como no Setor Pedro Ludovico e Parque Amazônia, atendendo a região Sul de Goiânia e bairros de Aparecida.

Partes mais altas dos municípios são as que mais devem sofrer com crise hídrica neste ano, aponta relatório

Em 29 cidades de Goiás, o desabastecimento poderá ocorrer especialmente nas partes que ficam acima das zonas de abastecimento dos reservatórios, sendo os locais mais atingidos no geral. Isso ocorre, por exemplo, em Goiatuba, Rio Verde, Iporá e Piranhas. A explicação é que estas regiões necessitariam de uma maior força nas bombas para que a água chegue ao consumidor final, mas que, com baixa vazão na captação, não haveria substância suficiente para chegar até estes locais.

Por outro lado, em seis municípios, o relatório da Saneago enviado ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) indica que o desabastecimento é um risco para todo o município. A maior parte está na Região Metropolitana de Goiânia, como em Nerópolis, Guapó, Aragoiânia e Abadia de Goiás. Já em Trindade, são 56 os bairros que podem ser atingidos com as consequências da crise hídrica.

Em Aparecida de Goiânia, há previsão de problemas em 74 bairros, além da região Norte da cidade, na divisa com Goiânia. Chama a atenção que em dois sistemas do município, o Lages e o Madre Germana, uma das razões para o aumento do risco de desabastecimento é o roubo e a depredação nas unidades. Há ainda o rompimento e vazamentos da linha de adução no Sistema Independência Mansões, mas o fator recorrente apontado é o aumento do consumo acima da capacidade.